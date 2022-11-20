20 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 20 Kasım Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan sınavlar arasında, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın detayları da merak ediliyor. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.