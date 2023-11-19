Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 19 Kasım Pazar hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 19 Kasım Pazar hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 19 Kasım Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 19 Kasım Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunuyor. 2023-ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 14:00'da uygulanacaktır. ALES sınav sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacaktır.

ALES'TE KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

ALES Sınavına katılacak olan adaylara, Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek ile girilemeyecek. ALES, 19 Kasım tarihinde gerçekleşecektir.