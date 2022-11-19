19 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 19 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 19 Kasım Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 19 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

19 Kasım Cumartesi günü için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan herhangi bir sınav bulunmuyor fakat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Uzman öğretmenlik sınavı bulunuyor. Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da yapılacak. Sınavda 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Bugün yapılacak olan Uzman öğretmenlik sınavının sonuçları, 12 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak.