Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 18 Şubat hangi sınav yapılacak?

18 Şubat Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 18 Şubatta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 18 Şubat Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 18 Şubatta hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 18 Şubat Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

18 Şubat 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında YKS sınavı yer alıyor. ÖSYM'nin tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. İlk oturum TYT sınavı olarak 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Bu bölümde toplamda 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. "Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak." Buna göre TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarıldı.