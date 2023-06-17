Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat hangi sınav yapılacak?

17 Şubat Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubatta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 17 Şubat Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubatta hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 17 Şubat Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

17 Şubat 2023 tarihinde uygulanacak olan YKS sınavı bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu 17 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.