10 Haziran Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Haziran Cumartesi hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 10 Haziran Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Haziran Cumartesi hangi sınav yapılacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen Yks, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek. 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak TYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. 18 Haziran Pazar günü düzenlenecek AYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek. YKS'nin bugün saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.