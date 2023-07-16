Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Temmuz Pazar hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 16 Temmuz Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Temmuz Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 16 Temmuz Pazar günü uygulanacak olan sınavlar arasında DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS yer alıyor. 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ise 11.08.2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Yapılacak yakın tarihli sınavlar arasında yer alan bir diğer sınav ise KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı oluyor. KPSS sınavı ise 23 Temmuz tarihinde uygulanacak.

DGS SINAVINDA TOPLAM KAÇ SORU VAR, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) araştırılıyor. DGS sınavında 60 sözel 60 sayısal soru soruluyor. Sınav süresi ise 150 dakika.

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

DGS sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü bugün saat 10:15 'de başlayacak ve 12:30 'da sona erecektir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.