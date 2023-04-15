Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Nisan hangi sınav yapılacak?

15 Nisan Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Nisanda hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 15 Nisan Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Nisan tarihinde hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 15 Nisan Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

15 Nisan Cumartesi 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında TUS - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, STS Tıp - Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ve e-YDS - Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor. Güncel olarak sınav günlerini takip etmek için https://www.osym.gov.tr adresinden ÖSYM sınav takvimi ile detaylı bilgi alabilirsiniz.