Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Ocak hangi sınav yapılacak?

15 Ocak Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Ocakta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 15 Ocak Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Ocakta hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 15 Ocak Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

15 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen en yakın tarihli açıklama ise 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvurularının Alınması duyurudur.

Adaylar, 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.