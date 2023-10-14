Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Ekim Cumartesi hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Ekim Cumartesi hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 14 Ekim Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Ekim Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 14 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı 15 Ekim tarihinde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı DUS - STS Diş Hekimliği Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı - EUS Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - STS Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖSYM tarafından uygulanacak.