13 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 13 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 13 Kasım Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 13 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

13 Kasım Pazar günü için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan herhangi bir sınav bulunmuyor. 16 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınav, AUZEF ara sınavlarıdır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

Bugün yapılacak olan ara sınava (vize) ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilecek.