Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 11 Şubat Pazar hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 11 Şubat Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 11 Şubat Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 11 Şubat Pazar tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır. ÖSYM takvimine göre en yakın sınav etkinliği arasında eYDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yer almakta.