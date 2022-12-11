Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 11 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak?

11 Aralık Pazar Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 11 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak?