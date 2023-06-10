Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 10 Haziran hangi sınav yapılacak?

10 Haziran Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 10 Haziranda hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 10 Haziran Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 10 Haziranda hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 10 Haziran Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

10 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında sadece Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/7 İngilizce) sınavı bulunuyor. Bu sınav dışında en yakın tarihli ÖSYM sınavı olarak 11.06.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça) sınavı bulunmakta.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. Buna göre ÖSYM takviminde yer almakta olan bilgilere göre bugün yapılacak olan bir sınav bulunmamakta.