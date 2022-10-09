Sene içerisinde Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen birçok sınav bulunmakta. Bu nedenle bugün hangi sınavın yapılacağını merak eden kişiler Bugün hangi sınav var? ve 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Sorularını araştırmakta. Bugün hangi sınav var? Sorusunu merak eden vatandaşlar için haberimizde bu soruyu yanıtladık. Peki, Bugün hangi sınav var? 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle sınav yapılacak günlerin yaklaşması ile birlikte daha sık araştırılmaya başlanıyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer soru ise 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Sorusu oluyor. Bir süredir okullarda ve kurumlarda sınav hazırlığı yapılmakta. Bu nedenle Bugün hangi sınav var? Ve 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Soruları merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 9 Ekim Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak. Ayrıca ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat edilmesi gereken hususları, sınava katılacak olan adaylara bir kez daha hatırlattı.

ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.