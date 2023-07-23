Bugün hangi sınav var? ÖSYM bünyesinde yapılacak olan sınavları merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Birçok kişi bugün yapılacak olan sınavın detaylarını araştırıyor. Peki, Bugün Hangi Sınav Var? 23 Temmuz Pazar Bugün ne sınavı var? 23 Temmuz ÖSYM sınav takvimi!

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 23 Temmuz Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Temmuz hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? Yarın hangi sınav, ne sınavı var? 22 Temmuz Pazar günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı oluyor bulunuyor. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Başvuruları 16 - 29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınav, 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 25 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS LİSANS SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavların dışarıdan herhangi bir materyal sokulması yasak olmasından dolayı, gerekli olan materyaller ÖSYM tarafından bir set şeklinde dağıtılacaktır. ÖSYM tarafından temini sağlanacak setin içinde; kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete yer alıyor.