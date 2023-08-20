Bugün hangi sınav var? 20 Ağustos ne sınavı var, hangi ÖSYM sınavı yapılacak?

Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Ağustos Cuma hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 20 Ağustos Cuma gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Ağustos Cuma hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 20 Ağustos tarihinde uygulanacak olan sınavlar arasında ALES sınavı yer alıyor. Yılda 3 kez olmak üzere gerçekleştirilen ALES sınavının üçüncüsü bugün gerçekleştiriliyor. Buna göre bugün ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlar arasında 2023 ALES/3 sınavı yer alıyor.