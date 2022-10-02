Birçok vatandaş yoğunluk nedeni ile Bugün hangi sınav var? Sorusunu merak ederek internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Sene içerisinde birçok kez gerçekleştirilen sınavlardan hangisinin yapıldığı merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? 2 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

Bugün hangi sınav var? Ve 2 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Soruları bugün internet üzerinde sık sık araştırılmakta. Yoğunluğu ve kalabalığı gören vatandaşlar Bugün hangi sınav var? Sorusunu merak ediyor. Türkiye'de farklı alanlar için gerçekleştirilen ve farklı amaçlar için düzenlenen birden fazla sınav bulunmakta. Bugün hangi sınav var? 2 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.