6 Ekim tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle birçok vatandaş bu duruma şaşırdı ve internet üzerinde Bugün hangi özel gün? Ve Bugün 6 (Ekim) özel gün mü? Sorularını araştırmaya başladı. Vatandaşlar gün içerisinde sık sık Bugün hangi özel gün? Ve Bugün 6 (Ekim) özel gün mü? Sorularını araştırıyor. Peki, Bugün hangi özel gün? Bugün 6 (Ekim) özel gün mü? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz?

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Bugün hangi özel gün? Sorusu, özellikle de Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının ardından daha sık merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İstanbul'da bulunan toplu taşıma araçları, 6 Ekim tarihinde ücretsiz olacağı bildirildi. Peki, Bugün hangi özel gün? Bugün 6 (Ekim) özel gün mü? Toplu taşıma bugün neden ücretsiz?

BUGÜN HANGİ ÖZEL GÜN?

Herkesin merak etmekte olduğu 6 Ekim tarihinde bulunan özel gün ise, İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak. İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ve 6 Ekim günü için yapılacak kutlamaların duyurusu şu şekilde;