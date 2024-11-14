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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 14 Kasım bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 14 Kasım hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Uluslar Ligi :

18.00 Kazakistan Avusturya / Exxen

19.15 Irak Ürdün/ Spor Smart

19:15 Katar Özbekistan/ Spor Smart

20:00 Ermenistan Faroe Adaları/ Exxen

22:45 Belçika İtalya/ Exxen

22:45 Fransa İsrail/ Exxen

22:45 Yunanistan İngiltere/ Exxen

22:45 Slovenya Norveç/ Exxen - S Sport

22:45 İrlanda Finlandiya/ Exxen

22:45 Kuzey Makedonya Letonya/ Exxen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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