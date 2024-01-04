Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam maç var mı?

Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbol, basketbol, voleybol gibi birçok farklı spor dalında gerçekleşecek olan maçlar, heyecan dolu anlara sahne olacak. Maçların hangi kanallarda yayınlanacağı ve saatleri hakkında detaylı bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Osasuna-Almeria / İspanya La Liga

Atromitos-Kifisias / Yunanistan Süper Lig

Sevilla-Athletic Bilbao / İspanya La Liga

Juventus-Salernitana / İtalya Kupası

Crystal Palace-Everton / İngiltere FA Cup

Las Palmas-Barcelona / İspanya La Liga