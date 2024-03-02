Bugün hangi maçlar var? Hatayspor- Fenerbahçe maçı bugün mü?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Hatayspor- Fenerbahçe maçı bugün mü? Spor severler, bugün Süper Lig'deki maçların fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar!
Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Maçlar hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin maçları hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
CUMARTESİ
- MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
- Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
- Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
- Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk
- BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
- Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
- Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu