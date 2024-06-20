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Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 20 Haziran Perşembe maç programı!

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Futbolseverlerin merakla beklediği 20 Haziran 2024 Perşembe gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 20 Haziran Perşembe maç programı!

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 20 Haziran Perşembe maç programı!Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Slovenya - Sırbistan 16.00

Danimarka - İngiltere 19.00

İspanya - İtalya 22.00

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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