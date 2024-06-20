Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 20 Haziran Perşembe maç programı!

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Slovenya - Sırbistan 16.00

Danimarka - İngiltere 19.00

İspanya - İtalya 22.00