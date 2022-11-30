Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası 30 Kasım 2022

2022 Katar Dünya Kupası'nda maçlar ve nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Katar'da düzenlenen dev organizasyonda bugün C ve D Gruplarında ikinci maçlar oynanacak. Peki, Bugün hangi maç var? Bugünkü Dünya Kupası maçları ne? 2022 Dünya Kupası maç programı!

30 Kasım bu akşam maç var mı? Bugün hangi Dünya Kupası maçları var? soruları yoğun olarak futbol severler tarafındanaraştırılıyor. Katar'da düzenlenen 2022Dünya Kupası maçları hız kesmeden devam ediyor. C ve D gruplarında gerçekleştirilecek olan maçlarda son 16'nın ilk 4 takımı netleşmiş olacak. Peki, Bugün hangi maç var? Bugünkü Dünya Kupası maçları ne? Detaylar haberimizde...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken 30 Kasım günü oynanacak olan Dünya Kupası maçları şöyle;

Avustralya - Danimarka| 18:00

Tunus - Fransa| 18:00

Polonya - Arjantin| 22:00

Suudi Arabistan - Meksika| 22:00

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

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