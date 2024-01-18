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Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları!

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 18 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları!

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,18 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 - Sivasspor vs. Keçiörengücü - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - A Spor

15:00 - Kayserispor vs. Gençlerbirliği - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - A Spor

17:00 - Konyaspor vs. Göztepe - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - A Spor

19:00 - Trabzonspor vs. Manisa FK - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - A Spor

21:00 - Galatasaray vs. Ümraniyespor - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - A Spor

BUGÜN ZTK MAÇI VAR MI?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası kapsamında birbirinden çekişmeli ve heyecan dolu maçlar gerçekleşecek. Saat 13:00'te Sivasspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yaşanacak mücadele, ZTK'nın ilk maçlarından biri olarak futbolseverlere keyifli anlar yaşatabilir. Ardından, saat 15:00'te Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek müsabaka, kupa heyecanını daha da artıracak. Saat 17:00'de Konyaspor ve Göztepe'nin karşılaşacağı mücadelede, ZTK atmosferi zirveye çıkacak.

Akşam saatlerinde ise Trabzonspor ile Manisa FK arasındaki müsabaka saat 19:00'da başlayacak. Bu kritik karşılaşma, kupa yolundaki takımların birbirlerine karşı göstereceği performans açısından büyük önem taşıyor. Günün kapanış maçında ise Galatasaray ile Ümraniyespor saat 21:00'de karşı karşıya gelecek. Her bir müsabaka, futbolseverlere kupa yolculuğunun ne kadar heyecan verici olduğunu bir kez daha hatırlatacak

Emir Ceran
Emir Ceran
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