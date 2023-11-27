Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 27 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 27 Kasım 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 27 Kasım 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 27Kasım 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

Başakşehir – Pendikspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Sivasspor – Trabzonspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği – Keçiörengücü | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

Verona – Lecce | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Bologna – Torino | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

İspanya La Liga

Girona – Athletic Bilbao | 23.00 | S Sport Plus, S Sport



İngiltere Premier Lig

Fulham – Wolverhampton | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV