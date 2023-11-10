Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 10 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Kasım 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 10 Kasım 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Kasım 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

Trabzonspor – Konyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV



Ankaragücü – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol 1. Lig

Adanaspor – Gençlerbirliği | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV



İtalya Serie A

Genoa – Verona | 22.45 | S Sport Plus, Tivibu Spor 2, CBC Sport

İspanya La Liga

Athletic Bilbao – Celta Vigo | 23.00 | S Sport Plus, Tivibu Spor 3

