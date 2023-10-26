Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 26 Ekim tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 26 Ekim 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

Marsilya – AEK | 19.45 | Exxen



Molde – Hacken | 19.45 | Yayıncısı yok

Olympiakos – West Ham | 19.45 | TV8,5 ve Exxen

Rakow Czestochowa – Sporting Lisbon | 19.45 | Yayıncısı yok

Sparta Prag – Glasgow Rangers | 19.45 | Exxen

Sturm Graz – Atalanta | 19.45 | Exxen

TSC – Freiburg | 19.45 | Yayıncısı yok

Roma – Slavia Prag | 22.00 | Yayıncısı yok

Brighton – Ajax | 22.00 | TV8,5 ve Exxen

Bayer Leverkusen – Karabağ | 22.00 | Exxen, CBC Sport

Liverpool – Toulouse | 22.00 | Exxen

Panathinaikos – Rennes | 22.00 | Yayıncısı yok

St.Gilloise – LASK Linz | 22.00 | Yayıncısı yok

Sheriff Tiraspol – Servette | 22.00 | Yayıncısı yok

Villarreal – Maccabi Haifa | 22.00 | Yayıncısı yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi

FC Balkani – FC Astana | 19.45 | Yayıncısı yok



Fenerbahçe – Ludogorets | 19.45 | Exxen, CBC Sport

KAA Gent – Breidablik | 19.45 | Yayıncısı yok

Klaksvik – Olimpija Ljubljana | 19.45 | Yayıncısı yok

Lille – Slovan Bratislava | 19.45 | Yayıncısı yok

Lugano – Club Brugge | 19.45 | Exxen

Maccabi Tel Aviv – Zorya | 19.45 | Yayıncısı yok

AZ Alkmaar – Aston Villa | 19.45 | Exxen

Aberdeen – PAOK | 22.00 | Yayıncısı yok

Bodo Glimt – Beşiktaş | 22.00 | Exxen

Dinamo Zagreb – Viktoria Plzen | 22.00 | Yayıncısı yok

Fiorentina – Cukaricki | 22.00 | Yayıncısı yok

Eintracht Frankfurt – HJK Helsinki | 22.00 | Yayıncısı yok

Genk – Ferencvaros | 22.00 | Yayıncısı yok

Spartak Trnava – Nordsjaelland | 22.00 | Exxen

Zrinjski – Legia Varşova | 22.00 | Yayıncısı yok

İlgili Haberler