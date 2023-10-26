Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 26 Ekim 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 26 Ekim tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
Marsilya – AEK | 19.45 | Exxen
Molde – Hacken | 19.45 | Yayıncısı yok
Olympiakos – West Ham | 19.45 | TV8,5 ve Exxen
Rakow Czestochowa – Sporting Lisbon | 19.45 | Yayıncısı yok
Sparta Prag – Glasgow Rangers | 19.45 | Exxen
Sturm Graz – Atalanta | 19.45 | Exxen
TSC – Freiburg | 19.45 | Yayıncısı yok
Roma – Slavia Prag | 22.00 | Yayıncısı yok
Brighton – Ajax | 22.00 | TV8,5 ve Exxen
Bayer Leverkusen – Karabağ | 22.00 | Exxen, CBC Sport
Liverpool – Toulouse | 22.00 | Exxen
Panathinaikos – Rennes | 22.00 | Yayıncısı yok
St.Gilloise – LASK Linz | 22.00 | Yayıncısı yok
Sheriff Tiraspol – Servette | 22.00 | Yayıncısı yok
Villarreal – Maccabi Haifa | 22.00 | Yayıncısı yok
UEFA Avrupa Konferans Ligi
FC Balkani – FC Astana | 19.45 | Yayıncısı yok
Fenerbahçe – Ludogorets | 19.45 | Exxen, CBC Sport
KAA Gent – Breidablik | 19.45 | Yayıncısı yok
Klaksvik – Olimpija Ljubljana | 19.45 | Yayıncısı yok
Lille – Slovan Bratislava | 19.45 | Yayıncısı yok
Lugano – Club Brugge | 19.45 | Exxen
Maccabi Tel Aviv – Zorya | 19.45 | Yayıncısı yok
AZ Alkmaar – Aston Villa | 19.45 | Exxen
Aberdeen – PAOK | 22.00 | Yayıncısı yok
Bodo Glimt – Beşiktaş | 22.00 | Exxen
Dinamo Zagreb – Viktoria Plzen | 22.00 | Yayıncısı yok
Fiorentina – Cukaricki | 22.00 | Yayıncısı yok
Eintracht Frankfurt – HJK Helsinki | 22.00 | Yayıncısı yok
Genk – Ferencvaros | 22.00 | Yayıncısı yok
Spartak Trnava – Nordsjaelland | 22.00 | Exxen
Zrinjski – Legia Varşova | 22.00 | Yayıncısı yok