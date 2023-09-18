Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 18 Eylül 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 18 Eylül tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 18 Eylül 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 18 Eylül 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

AFC Şampiyonlar Ligi



Mumbai City - Nassaji Mazandaran | 17.00 | Spor Smart

Al Ittihad - AGMK| 19.00 | Spor Smart

Al Quwa Al Jawiya - Sepahan FC | 19.00 | Spor Smart 2

Al Hilal - Navbahor Namangan | 21.00 | Spor Smart

Al Sadd - Al Sharjah | 21.00| Spor Smart 2

İtalya Serie A

Salernitana - Torino | 19.30 |S Sport Plus

Verona - Bologna | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport

İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Burnley | 21.45| Bein Sports 3

Trendyol 1. Lig



Sakaryaspor - Bodrumspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1

Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Hatayspor | 20.00 | Bein Sports 2

Sivasspor - Ankaragücü | 20.00 | Bein Sports 1