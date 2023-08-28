Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 28 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 28 Ağustos tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İspanya La Liga

Getafe - Alaves | 20.30 | S Sport

Rayo Vallecano - Atletico Madrid | 22.30 | S Sport

İtalya Serie A



Cagliari - Inter | 21.45 | S Sport

Trendyol 1. Lig

Giresunspor - Bandırmaspor | 21.00 | TRT Spor

Suudi Arabistan Pro Lig



Al Hilal - El İttifak | 21.00 | S Sport

Al Wehda - Al Ittihad | 21.00 | S Sport Plus