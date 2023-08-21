Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 21 Ağustos tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 21 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 21 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İtalya Serie A
Torino - Cagliari | 19.30 | S Sport
Bologna - Milan | 21.45 | S Sport
İspanya La Liga
Alaves - Sevilla | 20.00 | S Sport
Granada - Rayo Vallecano | 22.30 | S Sport
Trendyol Süper Lig
Ankaragücü - Adana Demirspor | 21.00 | BeIN Sport 2
Samsunspor - Fenerbahçe | 21.00 | BeIN Sport 1
Trendyol 1. Lig
Eyüpspor - Kocaelispor | 21.00 | TRT Spor
İngiltere Premier Lig
Crystal Palace - Arsenal | 22.00 | BeIN Sport 3