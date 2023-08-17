Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 17 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 17 Ağustos tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Uefa Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme



Beşiktaş - Neftçi Bakü | 21:00 | TRT Spor, CBC Sport

Osijek - Adana Demirspor | 21:00 | TV 8 Buçuk, Exxen

Maribor - Fenerbahçe | 21:15 | S Sport Plus

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş, Neftçi Baku ile; Osijek, Adana Demirspor ile; Maribor, Fenerbahçe ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş- Neftçi Bakü karşılaşması saat 20:00'da İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, CBC Sport kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

17 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Osijek- Adana Demirspor karşılaşması saat 21:00'da Osijek'da, Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, Exxen kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Osijek- Adana Demirspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, Exxen kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, Exxen kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

17 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Maribor- Fenerbahçe karşılaşması saat 21:15'de Maribor'da, Ljudski vrt Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Maribor- Fenerbahçe karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.