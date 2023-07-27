Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, kimin maçı var 26 Temmuz 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 26 Temmuz tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Temmuz 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26Temmuz 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

13:00 | TRT Spor Avustralya - Nijerya Kadinlar Dünya Kupasi (Futbol)

20:30 | TV 8,5 Cluj - Adana Demirspor (Futbol)

21:00 | S Sport Plus Beşiktaş - Tirana (Futbol)

13:00 Al Nassr - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok

14:00 Atletico Madrid - K League Yıldızları Hazırlık Maçı Yayın Yok

14:00 RKC Waalwijk - Marsilya Hazırlık Maçı Yayın Yok

15:00 Racing Santander - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Athletic Bilbao Youtube

18:00 Pendikspor - Ankaragücü Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:00 Gabala - Omonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport

20:00 Feyenoord - Villarreal Hazırlık Maçı Feyenoord Youtube

20:30 Cluj - Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk

21:00 Beşiktaş - Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:45 Nottingham Forest - Leeds United Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:00 Zeljeznicar - Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport