Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 13 Ağustos 2023?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

Sivasspor – Samsunspor

Adana Demirspor - Ç.Rizespor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Ümraniyespor

Tuzlaspor - Çorum FK

Erzurumspor - Bandırmaspor

Göztepe - Sakaryaspor

Hazırlık Maçı

Bursaspor - İnegöl Kafkas

Somaspor - Altınordu