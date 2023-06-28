Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 28 Haziran Kurban Bayramı 2023?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

İngiltere - Almanya

İsrail - Çekya

İsviçre - Fransa

İtalya - Norveç

Bugün oynanacak olan herhangi bir Spor Toto Süper Lig maçı ve Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmuyor.