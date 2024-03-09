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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 9 Mart tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Mart Cumartesi 2024?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Mart 2024 Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Albirex Niigata - Nagoya (Japonya J.League) - 08:00

Melbourne City - Wellington Phoenix (Avustralya A Ligi) - 09:30

FC Tokyo - Vissel Kobe (Japonya J.League) - 10:00

Ataşehir Bld. - Galatasaray (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - 12:00

Trabzonspor - Beşiktaş (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - 12:00

Fenerbahçe - Fatih Vatanspor (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - 12:00

Adelaide United - Melbourne Victory (Avustralya A Ligi) - 12:15

Sivasspor - Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) - 13:30

Bandırmaspor - Bodrumspor (Trendyol 1. Lig) - 13:30

Perth Glory - Newcastle Jets (Avustralya A Ligi) - 13:45

Kapaz - Neftçi Bakü (Azerbaycan Premier Ligi) - 14:00

Holstein Kiel - Karlsruhe (Almanya Bundesliga 2) - 15:00

Schalke 04 - Paderborn (Almanya Bundesliga 2) - 15:00

Wehen - Hannover 96 (Almanya Bundesliga 2) - 15:00

Fenerbahçe - Galatasaray (TFF Elit U16 Ligi) - 15:00

Manchester Utd - Everton (İngiltere Premier Lig) - 15:30

Valencia - Getafe (İspanya La Liga) - 16:00

Konyaspor - Adana Demirspor (Trendyol Süper Lig) - 16:00

Adanaspor - Sakaryaspor (Trendyol 1. Lig) - 16:00

Sabah Bakü - Qabala (Azerbaycan Premier Ligi) - 16:30

Cagliari - Salernitana (İtalya Serie A) - 17:00

Sassuolo - Frosinone (İtalya Serie A) - 17:00

St. Etienne - Auxerre (Fransa Ligue 2) - 17:00

Augsburg - Heidenheim (Almanya Bundesliga) - 17:30

Bayern Münih - Mainz (Almanya Bundesliga) - 17:30

Monchengladbach - Köln (Almanya Bundesliga) - 17:30

Leipzig - Darmstadt 98 (Almanya Bundesliga) - 17:30

Bournemouth - Sheffield United (İngiltere Premier Lig) - 18:00

Crystal Palace - Luton Town (İngiltere Premier Lig) - 18:00

Wolverhampton - Fulham (İngiltere Premier Lig) - 18:00

Hull City - Leicester City (İngiltere Championship) - 18:00

Cadiz - Atletico Madrid (İspanya La Liga) - 18:15

Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Trendyol Süper Lig) - 19:00

Başakşehir - Antalyaspor (Trendyol Süper Lig) - 19:00

Eyüpspor - Çorum FK (Trendyol 1. Lig) - 19:00

Lorient - Lyon (Fransa Ligue 1) - 19:00

Bologna - Inter (İtalya Serie A) - 20:00

Al Taawon - Al Ahli (Suudi Arabistan Pro Lig) - 20:00

Werder Bremen - B.Dortmund (Almanya Bundesliga) - 20:30

Arsenal - Brentford (İngiltere Premier Lig) - 20:30

Granada - Real Sociedad (İspanya La Liga) - 20:30

Valladolid - Real Zaragoza (İspanya La Liga 2) - 20:30

Magdeburg - Nürnberg (Almanya Bundesliga 2) - 22:30

Genoa - Monza (İtalya Serie A) - 22:45

Girona - Osasuna (İspanya La Liga) - 23:00

Lens - Brest (Fransa Ligue 1) - 23:00

Emir Ceran
Emir Ceran
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