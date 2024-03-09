Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Albirex Niigata - Nagoya (Japonya J.League) - 08:00

Melbourne City - Wellington Phoenix (Avustralya A Ligi) - 09:30

FC Tokyo - Vissel Kobe (Japonya J.League) - 10:00

Ataşehir Bld. - Galatasaray (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - 12:00

Trabzonspor - Beşiktaş (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - 12:00

Fenerbahçe - Fatih Vatanspor (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - 12:00

Adelaide United - Melbourne Victory (Avustralya A Ligi) - 12:15

Sivasspor - Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) - 13:30

Bandırmaspor - Bodrumspor (Trendyol 1. Lig) - 13:30

Perth Glory - Newcastle Jets (Avustralya A Ligi) - 13:45

Kapaz - Neftçi Bakü (Azerbaycan Premier Ligi) - 14:00

Holstein Kiel - Karlsruhe (Almanya Bundesliga 2) - 15:00

Schalke 04 - Paderborn (Almanya Bundesliga 2) - 15:00

Wehen - Hannover 96 (Almanya Bundesliga 2) - 15:00

Fenerbahçe - Galatasaray (TFF Elit U16 Ligi) - 15:00

Manchester Utd - Everton (İngiltere Premier Lig) - 15:30

Valencia - Getafe (İspanya La Liga) - 16:00

Konyaspor - Adana Demirspor (Trendyol Süper Lig) - 16:00

Adanaspor - Sakaryaspor (Trendyol 1. Lig) - 16:00

Sabah Bakü - Qabala (Azerbaycan Premier Ligi) - 16:30

Cagliari - Salernitana (İtalya Serie A) - 17:00

Sassuolo - Frosinone (İtalya Serie A) - 17:00

St. Etienne - Auxerre (Fransa Ligue 2) - 17:00

Augsburg - Heidenheim (Almanya Bundesliga) - 17:30

Bayern Münih - Mainz (Almanya Bundesliga) - 17:30

Monchengladbach - Köln (Almanya Bundesliga) - 17:30

Leipzig - Darmstadt 98 (Almanya Bundesliga) - 17:30

Bournemouth - Sheffield United (İngiltere Premier Lig) - 18:00

Crystal Palace - Luton Town (İngiltere Premier Lig) - 18:00

Wolverhampton - Fulham (İngiltere Premier Lig) - 18:00

Hull City - Leicester City (İngiltere Championship) - 18:00

Cadiz - Atletico Madrid (İspanya La Liga) - 18:15

Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Trendyol Süper Lig) - 19:00

Başakşehir - Antalyaspor (Trendyol Süper Lig) - 19:00

Eyüpspor - Çorum FK (Trendyol 1. Lig) - 19:00

Lorient - Lyon (Fransa Ligue 1) - 19:00

Bologna - Inter (İtalya Serie A) - 20:00

Al Taawon - Al Ahli (Suudi Arabistan Pro Lig) - 20:00

Werder Bremen - B.Dortmund (Almanya Bundesliga) - 20:30

Arsenal - Brentford (İngiltere Premier Lig) - 20:30

Granada - Real Sociedad (İspanya La Liga) - 20:30

Valladolid - Real Zaragoza (İspanya La Liga 2) - 20:30

Magdeburg - Nürnberg (Almanya Bundesliga 2) - 22:30

Genoa - Monza (İtalya Serie A) - 22:45

Girona - Osasuna (İspanya La Liga) - 23:00

Lens - Brest (Fransa Ligue 1) - 23:00