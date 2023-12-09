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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Keçiörengücü

Sakaryaspor - Giresunspor

Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'TA DEPREM! ABOUBAKAR VE COLLEY İLK 11'DE YOK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın yıldızı Aboubakar ve Colley'in ilk 11 olmayacağı öğrenildi. beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley derbide 11'de yer almayacak. Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı hamle oyuncusu olarak kullanma kararı aldı.