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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 9 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Aralık Pazar 2023?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Aralık 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Keçiörengücü

Sakaryaspor - Giresunspor

Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'TA DEPREM! ABOUBAKAR VE COLLEY İLK 11'DE YOK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın yıldızı Aboubakar ve Colley'in ilk 11 olmayacağı öğrenildi. beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley derbide 11'de yer almayacak. Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı hamle oyuncusu olarak kullanma kararı aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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