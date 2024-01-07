Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,7 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 7 Ocak 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Kayserispor ile Sivasspor arasındaki mücadele 13:30'da Bein Sports 2 kanalında, İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki çekişmeli maç ise 16:00'da Bein Sports 1 kanalında ekranlara gelecek. Akşam saatlerinde Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak; bu mücadele saat 19:00'da Bein Sports 1 kanalında izlenebilecek. İngiltere FA Cup'ta Manchester City - Huddersfield, West Ham - Bristol City ve Luton Town - Bolton maçları, 17:00'de sırasıyla Tivibu Spor 1, Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor 3 kanallarında yayınlanacak. İtalya Serie A'da Torino - Napoli karşılaşması, 17:00'de S Sport Plus, CBC Sport ve S Sport 2 kanallarında futbolseverlerle buluşacak.

Aynı ligde Salernitana - Juventus müsabakası ise 20:00'de S Sport Plus, CBC Sport ve S Sport 2 kanallarında izlenebilecek. Fransa Kupası'nda Guingamp - Rennes ve Lens - Monaco mücadeleleri, sırasıyla 16:30'da Bein Sports 2 ve 16:30'da Bein Sports 4 kanallarında ekranlara gelecek. İspanya Kral Kupası Copa Del Rey'de Amorebieta - Celta Vigo ve Burgos - Mallorca maçları, 14:00'te Tivibu Spor 3 ve Tivibu Spor 4 kanallarında izlenebilecek. Yunanistan Süper Ligi'nde Aris - PAOK mücadelesi, 20:30'da S Sport Plus kanalında futbolseverlerle buluşacak.

BU AKŞAM HANGİ KANALDA, HANGİ MAÇLAR VAR?

Kayserispor - Sivasspor

Saat: 13:30

Kanal: Bein Sports 2

İstanbulspor - Fenerbahçe

Saat: 16:00

Kanal: Bein Sports 1

Galatasaray - Konyaspor

Saat: 19:00

Kanal: Bein Sports 1

İngiltere FA Cup:

Manchester City - Huddersfield

Saat: 17:00

Kanal: Tivibu Spor 1

West Ham - Bristol City

Saat: 17:00

Kanal: Tivibu Spor 2

Luton Town - Bolton

Saat: 17:00

Kanal: Tivibu Spor 3

İtalya Serie A:

Torino - Napoli

Saat: 17:00

Kanal: S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Salernitana - Juventus

Saat: 20:00

Kanal: S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Roma - Atalanta

Saat: 22:45

Kanal: S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2