Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,6 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ocak 2023 Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu hafta düzenlenecek önemli futbol müsabakalarında dikkat çeken bazı karşılaşmalar şunlardır: Trendyol Süper Lig'de Ç.Rizespor ve Hatayspor arasındaki mücadele, İtalya Serie A'da Inter'in Verona'ya ev sahipliği yapacağı maç, Türkiye'de Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanacak kritik müsabaka, İspanya Kral Kupası'nda Alaves ile Real Betis arasındaki çekişmeli mücadele ve İngiltere FA Cup'ta Chelsea'nin Preston'ı ağırlayacağı maç öne çıkanlar arasında yer alıyor.

BU AKŞAM HANGİ KANALDA, HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 - Ç.Rizespor vs. Hatayspor

Lig: Trendyol Süper Lig

Yayın: Bein Sports 1

14:30 - Inter vs. Verona

Lig: İtalya Serie A

Yayın: S Sport Plus/S Sport 2

16:00 - Başakşehir vs. Adana Demirspor

Lig: Trendyol Süper Lig

Yayın: Bein Sports 1

17:00 - Frosinone vs. Monza

Lig: İtalya Serie A

Yayın: S Sport Plus/S Sport 2

19:00 - Ankaragücü vs. Trabzonspor

Lig: Trendyol Süper Lig

Yayın: Bein Sports 1

20:00 - Chelsea vs. Preston

Lig: İngiltere FA Cup

Yayın: Tivibu Spor 1

22:00 - Alaves vs. Real Betis

Lig: İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Yayın: Tivibu Spor 2

22:45 - Sassuolo vs. Fiorentina

Lig: İtalya Serie A

Yayın: S Sport Plus/S Sport 2

23:30 - Arandina vs. Real Madrid

Lig: İspanya Kral Kupası Copa Del Rey