Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 6 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ocak Cumartesi 2023?
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,6 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 6 Ocak 2023 Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bu hafta düzenlenecek önemli futbol müsabakalarında dikkat çeken bazı karşılaşmalar şunlardır: Trendyol Süper Lig'de Ç.Rizespor ve Hatayspor arasındaki mücadele, İtalya Serie A'da Inter'in Verona'ya ev sahipliği yapacağı maç, Türkiye'de Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanacak kritik müsabaka, İspanya Kral Kupası'nda Alaves ile Real Betis arasındaki çekişmeli mücadele ve İngiltere FA Cup'ta Chelsea'nin Preston'ı ağırlayacağı maç öne çıkanlar arasında yer alıyor.
BU AKŞAM HANGİ KANALDA, HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 - Ç.Rizespor vs. Hatayspor
Lig: Trendyol Süper Lig
Yayın: Bein Sports 1
14:30 - Inter vs. Verona
Lig: İtalya Serie A
Yayın: S Sport Plus/S Sport 2
16:00 - Başakşehir vs. Adana Demirspor
Lig: Trendyol Süper Lig
Yayın: Bein Sports 1
17:00 - Frosinone vs. Monza
Lig: İtalya Serie A
Yayın: S Sport Plus/S Sport 2
19:00 - Ankaragücü vs. Trabzonspor
Lig: Trendyol Süper Lig
Yayın: Bein Sports 1
20:00 - Chelsea vs. Preston
Lig: İngiltere FA Cup
Yayın: Tivibu Spor 1
22:00 - Alaves vs. Real Betis
Lig: İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Yayın: Tivibu Spor 2
22:45 - Sassuolo vs. Fiorentina
Lig: İtalya Serie A
Yayın: S Sport Plus/S Sport 2
23:30 - Arandina vs. Real Madrid
Lig: İspanya Kral Kupası Copa Del Rey