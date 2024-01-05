Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Ocak Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,5 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Ocak 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 - Gaziantep FK vs Pendikspor

Lig: Trendyol Süper Lig

Kanal: Bein Sports 1

20:00 - Antalyaspor vs Alanyaspor

Lig: Trendyol Süper Lig

Kanal: Bein Sports 2

20:00 - Beşiktaş vs Kasımpaşa

Lig: Trendyol Süper Lig

Kanal: Bein Sports 1

20:00 - Pau vs Nantes

Turnuva: Fransa Kupası

Kanal: Bein Sports 4

21:45 - Sporting Lisbon vs Estoril

Lig: Portekiz Liga NOS

Kanallar: Spor Smart, Smart Spor HD

22:15 - Brentford vs Wolverhampton

Turnuva: İngiltere FA Cup

Kanal: Tivibu Spor 1

22:30 - Fulham vs Rotherham

Turnuva: İngiltere FA Cup

Kanal: Tivibu Spor 2

22:45 - Bologna vs Genoa

Lig: İtalya Serie A

Kanal: S Sport Plus

22:45 - Metz vs Clermont

Turnuva: Fransa Kupası

Kanal: Bein Sports 4

23:00 - Tottenham vs Burnley

Turnuva: İngiltere FA Cup

Kanal: Tivibu Spor 3

23:45 - Boavista vs Porto

Lig: Portekiz Liga NOS

Kanallar: Spor Smart, Smart Spor HD