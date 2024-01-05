Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Ocak Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 5 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Ocak Pazar 2023?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,5 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Ocak 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 - Gaziantep FK vs Pendikspor
Lig: Trendyol Süper Lig
Kanal: Bein Sports 1
20:00 - Antalyaspor vs Alanyaspor
Lig: Trendyol Süper Lig
Kanal: Bein Sports 2
20:00 - Beşiktaş vs Kasımpaşa
Lig: Trendyol Süper Lig
Kanal: Bein Sports 1
20:00 - Pau vs Nantes
Turnuva: Fransa Kupası
Kanal: Bein Sports 4
21:45 - Sporting Lisbon vs Estoril
Lig: Portekiz Liga NOS
Kanallar: Spor Smart, Smart Spor HD
22:15 - Brentford vs Wolverhampton
Turnuva: İngiltere FA Cup
Kanal: Tivibu Spor 1
22:30 - Fulham vs Rotherham
Turnuva: İngiltere FA Cup
Kanal: Tivibu Spor 2
22:45 - Bologna vs Genoa
Lig: İtalya Serie A
Kanal: S Sport Plus
22:45 - Metz vs Clermont
Turnuva: Fransa Kupası
Kanal: Bein Sports 4
23:00 - Tottenham vs Burnley
Turnuva: İngiltere FA Cup
Kanal: Tivibu Spor 3
23:45 - Boavista vs Porto
Lig: Portekiz Liga NOS
Kanallar: Spor Smart, Smart Spor HD