Üye Girişi
Haberler

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Ocak Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Güncelleme:
Abone Ol

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 5 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Ocak Pazar 2023?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,5 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Ocak 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 - Gaziantep FK vs Pendikspor

Lig: Trendyol Süper Lig

Kanal: Bein Sports 1

20:00 - Antalyaspor vs Alanyaspor

Lig: Trendyol Süper Lig

Kanal: Bein Sports 2

20:00 - Beşiktaş vs Kasımpaşa

Lig: Trendyol Süper Lig

Kanal: Bein Sports 1

20:00 - Pau vs Nantes

Turnuva: Fransa Kupası

Kanal: Bein Sports 4

21:45 - Sporting Lisbon vs Estoril

Lig: Portekiz Liga NOS

Kanallar: Spor Smart, Smart Spor HD

22:15 - Brentford vs Wolverhampton

Turnuva: İngiltere FA Cup

Kanal: Tivibu Spor 1

22:30 - Fulham vs Rotherham

Turnuva: İngiltere FA Cup

Kanal: Tivibu Spor 2

22:45 - Bologna vs Genoa

Lig: İtalya Serie A

Kanal: S Sport Plus

22:45 - Metz vs Clermont

Turnuva: Fransa Kupası

Kanal: Bein Sports 4

23:00 - Tottenham vs Burnley

Turnuva: İngiltere FA Cup

Kanal: Tivibu Spor 3

23:45 - Boavista vs Porto

Lig: Portekiz Liga NOS

Kanallar: Spor Smart, Smart Spor HD

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Trendyol Süper Lig Gündem Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title