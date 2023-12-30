Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 30 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler30 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 30 Aralık Cuma 2023?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,30 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 30 Aralık 2023 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.
Atalanta - Lecce
Saat: 14:30
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2
Luton Town - Chelsea
Saat: 15:30
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV
Celtic - Glasgow Rangers
Saat: 15:30
Lig: İskoçya Premier Lig
Kanal: S Sport Plus
Cagliari - Empoli
Saat: 17:00
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / S Sport
Udinese - Bologna
Saat: 17:00
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2
Aston Villa - Burnley
Saat: 18:00
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports 2 / BeIN Sports Tod TV
Crystal Palace - Brentford
Saat: 18:00
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports Max 1 / BeIN Sports Tod TV
Manchester City - Sheffield United
Saat: 18:00
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV
Wolverhampton - Everton
Saat: 18:00
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports 4 / BeIN Sports Tod TV
Al Taey - Al Ittihad
Saat: 18:00
Lig: Suudi Arabistan Pro Lig
Kanal: Yayın Yok
Milan - Sassuolo
Saat: 20:00
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2
Verona - Salernitana
Saat: 20:00
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / S Sport
Nottingham Forest - Manchester Utd
Saat: 20:30
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV
Al Taawon - Al Nassr
Saat: 21:00
Lig: Suudi Arabistan Pro Lig
Kanal: Yayın Yok
Juventus - Roma
Saat: 22:45
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2
Portimonense - Sporting Lisbon
Saat: 23:30
Lig: Portekiz Liga NOS
Kanallar: Spor Smart / Smart Spor HD