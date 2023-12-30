Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 30 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,30 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 30 Aralık 2023 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

Atalanta - Lecce

Saat: 14:30

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2

Luton Town - Chelsea

Saat: 15:30

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV

Celtic - Glasgow Rangers

Saat: 15:30

Lig: İskoçya Premier Lig

Kanal: S Sport Plus

Cagliari - Empoli

Saat: 17:00

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / S Sport

Udinese - Bologna

Saat: 17:00

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2

Aston Villa - Burnley

Saat: 18:00

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 2 / BeIN Sports Tod TV

Crystal Palace - Brentford

Saat: 18:00

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports Max 1 / BeIN Sports Tod TV

Manchester City - Sheffield United

Saat: 18:00

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV

Wolverhampton - Everton

Saat: 18:00

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 4 / BeIN Sports Tod TV

Al Taey - Al Ittihad

Saat: 18:00

Lig: Suudi Arabistan Pro Lig

Kanal: Yayın Yok

Milan - Sassuolo

Saat: 20:00

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2

Verona - Salernitana

Saat: 20:00

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / S Sport

Nottingham Forest - Manchester Utd

Saat: 20:30

Lig: İngiltere Premier Lig

Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV

Al Taawon - Al Nassr

Saat: 21:00

Lig: Suudi Arabistan Pro Lig

Kanal: Yayın Yok

Juventus - Roma

Saat: 22:45

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2

Portimonense - Sporting Lisbon

Saat: 23:30

Lig: Portekiz Liga NOS

Kanallar: Spor Smart / Smart Spor HD