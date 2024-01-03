Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Ocak Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 3 Ocak tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 3 Ocak Pazar 2023?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,3 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 3 Ocak 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.
19:00 - Granada vs. Cadiz
Lig: İspanya La Liga
Kanallar: S Sport Plus, S Sport
20:00 - Atalanta vs. Sassuolo
Lig: İtalya Kupası
Kanallar: TRT Spor, CBC Sport
20:00 - AEK vs. Volos
Lig: Yunanistan Süper Ligi
Kanallar: S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen
21:15 - Celta Vigo vs. Real Betis
Lig: İspanya La Liga
Kanallar: S Sport Plus
21:15 - Real Madrid vs. Mallorca
Lig: İspanya La Liga
Kanallar: S Sport Plus, S Sport
22:00 - Panathinaikos vs. Giannina
Lig: Yunanistan Süper Ligi
Kanallar: S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen
23:00 - Roma vs. Cremonese
Lig: İtalya Kupası
Kanallar: TRT Spor, CBC Sport
23:30 - Girona vs. Atletico Madrid
Lig: İspanya La Liga
Kanallar: S Sport Plus, S Sport