Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Ocak Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,3 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 3 Ocak 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

19:00 - Granada vs. Cadiz

Lig: İspanya La Liga

Kanallar: S Sport Plus, S Sport

20:00 - Atalanta vs. Sassuolo

Lig: İtalya Kupası

Kanallar: TRT Spor, CBC Sport

20:00 - AEK vs. Volos

Lig: Yunanistan Süper Ligi

Kanallar: S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen

21:15 - Celta Vigo vs. Real Betis

Lig: İspanya La Liga

Kanallar: S Sport Plus

21:15 - Real Madrid vs. Mallorca

Lig: İspanya La Liga

Kanallar: S Sport Plus, S Sport

22:00 - Panathinaikos vs. Giannina

Lig: Yunanistan Süper Ligi

Kanallar: S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen

23:00 - Roma vs. Cremonese

Lig: İtalya Kupası

Kanallar: TRT Spor, CBC Sport

23:30 - Girona vs. Atletico Madrid

Lig: İspanya La Liga

Kanallar: S Sport Plus, S Sport