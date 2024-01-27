Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 27 Ocak 2024 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,27 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 27 Ocak2024 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig:

14:00 - Manisa FK vs. Erzurumspor (TRT Spor, Bein Sports 2, Bein Sports Tod TV)

16:00 - Çorum FK vs. Göztepe (TRT Spor, Bein Sports 2, Bein Sports Tod TV)

19:00 - Eyüpspor vs. Tuzlaspor (TRT Spor, Bein Sports 2, Bein Sports Tod TV)

TFF 2. Lig:

14:00 - Afyonspor vs. Kırklarelispor (Yayın Yok)

14:00 - Ankaraspor vs. Bursaspor (Yayın Yok)

14:00 - Karacabey Bld. vs. Bucaspor (Yayın Yok)

14:00 - Denizlispor vs. Ispartaspor (Yayın Yok)

14:00 - Iğdırspor vs. 24 Erzincanspor (Iğdırspor Youtube)

14:00 - Vanspor vs. Serik Bld. (Van TV Facebook)

14:00 - Düzcespor vs. Amedspor (Düzcespor Youtube)