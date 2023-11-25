Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Kasım Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Ankaragücü

Konyaspor - Kasımpaşa

Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Boluspor