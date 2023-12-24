Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 24 Aralıktarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var24 Aralık Pazar 2023?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,24 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 24 Aralık2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig:
Bodrumspor vs Göztepe - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Bandırmaspor vs Adanaspor - TRT Avaz, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
Ümraniyespor vs Giresunspor - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Altay vs Keçiörengücü - TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig:
Konyaspor vs Kayserispor - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Adana Demirspor vs Antalyaspor - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Fenerbahçe vs Galatasaray - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
TFF 2. Lig:
Vanspor vs Bursaspor - Van TV Facebook
1461 Trabzon vs Kırşehir Bld. - 1461 Trabzon FK Youtube
Karacabey Bld vs Beyoğlu Yeni Çarşı - 16 Numara Youtube
Afjet Afyonspor vs Adıyamanspor - Yayın Yok
Diyarbekirspor vs Bucaspor - Yayın Yok
Denizlispor vs Derince Bld. - Yayın Yok
Iğdırspor vs Ispartaspor - Iğdırspor Youtube