Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,24 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 24 Aralık2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig:

Bodrumspor vs Göztepe - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Bandırmaspor vs Adanaspor - TRT Avaz, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV

Ümraniyespor vs Giresunspor - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Altay vs Keçiörengücü - TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig:

Konyaspor vs Kayserispor - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Adana Demirspor vs Antalyaspor - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Fenerbahçe vs Galatasaray - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

TFF 2. Lig:

Vanspor vs Bursaspor - Van TV Facebook

1461 Trabzon vs Kırşehir Bld. - 1461 Trabzon FK Youtube

Karacabey Bld vs Beyoğlu Yeni Çarşı - 16 Numara Youtube

Afjet Afyonspor vs Adıyamanspor - Yayın Yok

Diyarbekirspor vs Bucaspor - Yayın Yok

Denizlispor vs Derince Bld. - Yayın Yok

Iğdırspor vs Ispartaspor - Iğdırspor Youtube