Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 23 Aralıktarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var23 Aralık Pazar 2023?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,23 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Aralık2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
12:00 - Fenerbahçe vs Adana İdmanyurdu
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Yayın Kanalı: FB TV
13:30 - Sivasspor vs İstanbulspor
Trendyol Süper Lig
Yayın Kanalı: Bein Sports 1, BeIN Sports Tod TV
13:30 - Gençlerbirliği vs Tuzlaspor
Trendyol 1. Lig
Yayın Kanalı: TRT Spor, Bein Sports 2, BeIN Sports Tod TV
14:00 - İnegölspor vs Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Kanalı: Kanal On6 Bursa
14:00 - ALG Spor vs Galatasaray
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Yayın Kanalı: GS TV
16:00 - Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig
Yayın Kanalı: Bein Sports 1, BeIN Sports Tod TV
19:00 - Trabzonspor vs Başakşehir
Trendyol Süper Lig
Yayın Kanalı: Bein Sports 1, BeIN Sports Tod TV
19:00 - Sakaryaspor vs Kocaelispor
Trendyol 1. Lig
Yayın Kanalı: TRT Spor, Bein Sports 2, BeIN Sports Tod TV