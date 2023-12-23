Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,23 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Aralık2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

12:00 - Fenerbahçe vs Adana İdmanyurdu

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Yayın Kanalı: FB TV

13:30 - Sivasspor vs İstanbulspor

Trendyol Süper Lig

Yayın Kanalı: Bein Sports 1, BeIN Sports Tod TV

13:30 - Gençlerbirliği vs Tuzlaspor

Trendyol 1. Lig

Yayın Kanalı: TRT Spor, Bein Sports 2, BeIN Sports Tod TV

14:00 - İnegölspor vs Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Kanalı: Kanal On6 Bursa

14:00 - ALG Spor vs Galatasaray

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Yayın Kanalı: GS TV

16:00 - Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig

Yayın Kanalı: Bein Sports 1, BeIN Sports Tod TV

19:00 - Trabzonspor vs Başakşehir

Trendyol Süper Lig

Yayın Kanalı: Bein Sports 1, BeIN Sports Tod TV

19:00 - Sakaryaspor vs Kocaelispor

Trendyol 1. Lig

Yayın Kanalı: TRT Spor, Bein Sports 2, BeIN Sports Tod TV