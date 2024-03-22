Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:00 - Venezuela vs. İtalya (Yayın Yok)

16:00 - Nijerya vs. Gana (Yayın Yok)

16:00 - Tunus vs. Hırvatistan (Yayın Yok)

19:00 - Azerbaycan vs. Moğolistan (CBC Sport)

20:00 - Norveç vs. Çekya (S Sport Plus, S Sport 2)

20:30 - Türkiye vs. Gürcistan (U21 Hazırlık Maçı) - A Spor

22:45 - Arnavutluk vs. Şili (Yayın Yok)

22:45 - Hollanda vs. İskoçya (S Sport Plus)

22:45 - Macaristan vs. Türkiye (TRT Spor, CBC Sport)

23:30 - İspanya vs. Kolombiya (S Sport Plus)