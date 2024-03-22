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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 22 Mart 2024 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:00 - Venezuela vs. İtalya (Yayın Yok)

16:00 - Nijerya vs. Gana (Yayın Yok)

16:00 - Tunus vs. Hırvatistan (Yayın Yok)

19:00 - Azerbaycan vs. Moğolistan (CBC Sport)

20:00 - Norveç vs. Çekya (S Sport Plus, S Sport 2)

20:30 - Türkiye vs. Gürcistan (U21 Hazırlık Maçı) - A Spor

22:45 - Arnavutluk vs. Şili (Yayın Yok)

22:45 - Hollanda vs. İskoçya (S Sport Plus)

22:45 - Macaristan vs. Türkiye (TRT Spor, CBC Sport)

23:30 - İspanya vs. Kolombiya (S Sport Plus)

Emir Ceran
Emir Ceran
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