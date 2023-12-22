Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,22 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var22 Aralık 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

Azerbaycan Premier Ligi:

15:00: Qabala vs. Sabah Bakü - CBC Sport

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 3'üncülük Maçı:

17:30: Al Ahly vs. Urawa - TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

Suudi Arabistan Pro Lig:

18:00: Al Nassr vs. Al Ettifaq - S Sport Plus

İtalya Serie A:

20:30: Empoli vs. Lazio - S Sport Plus, S Sport 2

20:30: Sassuolo vs. Genoa - Yayın Yok

22:45: Monza vs. Fiorentina - Yayın Yok

22:45: Salernitana vs. Milan - S Sport Plus, S Sport 2

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final:

21:00: Fluminense vs. Manchester City - TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

İngiltere Premier Lig:

23:00: Aston Villa vs. Sheffield United