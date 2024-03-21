Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00 - Hull City vs. Curaçao (Hazırlık Maçı) - TV 8 Buçuk
19:00 - Milli Takım Antrenmanı - A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
19:30 - Vincenzo Montella Basın Toplantısı - A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
20:00 - Gürcistan vs. Lüksemburg (UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off Yarı Final) - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
22:45 - Bosna Hersek vs. Ukrayna (UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off Yarı Final) - S Sport Plus
22:45 - Yunanistan vs. Kazakistan (UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off Yarı Final) - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
22:45 - Polonya vs. Estonya (UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off Yarı Final) - S Sport Plus