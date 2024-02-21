Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

12:00 - Kofu vs. Ulsan Hyundai

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD

13:00 - ODTÜ vs. Konya Ampute Futbol

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor Yildiz

14:00 - Yokohama Marinos vs. Bangkok

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD

19:00 - Al Ain vs. Nasaf Qarshi

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD

20:00 - KAA Gent vs. Maccabi Haifa

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

CBC SportExxen

20:00 - Panathinaikos vs. PAOK

Yunanistan Kupası Yarı Final

S Sport Plus

21:00 - Al Nasr Riyadh vs. Al Feiha

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD

21:00 - Okan Buruk Basın Toplantısı

A Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber, GS TV

22:30 - Liverpool vs. Luton Town

İngiltere Premier Lig

Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

23:00 - Porto vs. Arsenal

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16

TV 8 Buçuk, İçtimai TV, Exxen

23:00 - Napoli vs. Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

TV 8 Buçuk, İçtimai TV, Exxen