Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 21 Şubat tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 21 Şubat Cumartesi 2024?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 21 Şubat 2024 Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
12:00 - Kofu vs. Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
13:00 - ODTÜ vs. Konya Ampute Futbol
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor Yildiz
14:00 - Yokohama Marinos vs. Bangkok
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
19:00 - Al Ain vs. Nasaf Qarshi
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
20:00 - KAA Gent vs. Maccabi Haifa
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
CBC SportExxen
20:00 - Panathinaikos vs. PAOK
Yunanistan Kupası Yarı Final
S Sport Plus
21:00 - Al Nasr Riyadh vs. Al Feiha
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
21:00 - Okan Buruk Basın Toplantısı
A Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber, GS TV
22:30 - Liverpool vs. Luton Town
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
23:00 - Porto vs. Arsenal
Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16
TV 8 Buçuk, İçtimai TV, Exxen
23:00 - Napoli vs. Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
TV 8 Buçuk, İçtimai TV, Exxen